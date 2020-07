Frida Sofía explota contra su ex Christian Estrada y amenaza con demandarlo por hablador

View this post on Instagram

ꪀꪮ 𝕥ꫀ ડⅈꫀꪀ𝕥ꪖડ ꫀᧁꪮíડ𝕥ꪖ ρꪮ𝕣 ꫀꪶꫀᧁⅈ𝕣 𝕥ꪊ ρꪖ𝕫 ꪑꫀꪀ𝕥ꪖꪶ ૐ #toxicistoxic