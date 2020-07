Lili Estefan expuesta a las críticas por su forma de tratar a Clarissa Molina

Dicen que la conductora de El Gordo y la Flaca es muy prepotente en su trato con la dominicana

Dicen que Lili Estefan le habla con prepotencia a Clarissa Molina. Esta aseveración no nace por alguna conversación reciente expuesta en el programa El Gordo y la Flaca, en el que ambas celebridades trabajan y comparten créditos. Tampoco se ha generado a raíz de alguna publicación en Instagram compartida por ambas. No. El comentario surgió en una publicación independiente en el Instagram de Lili en donde no hacía referencia a nadie.

La conductora de televisión escribió lo siguiente en Instagram: “Deja de tener miedo de lo que pueda salir mal, y comienza a EMOCIONARTE de lo que puede salir bien !! Esto lo aprendí de @tonyrobbins #TonyRobbins Que duerman ricoooooo y mañana SEGUIMOSSSSS 🙌🥰😴Good Nite bellezas 😘”.

En esta publicación se puede leer en la sección de comentarios el siguiente, según destacó la revista People en Español: “Lili lo que no me gusta de ti es que siempre le habla a Clary, con prepotencia”.

Dicha publicación también asegura que Lili no pasó por alto el comentario y respondió: “¡Clarissa es una bellezaaaaaa por dentro y por fuera! ¡Una niña buena de las que ya no se ven! Tememos mucha suerte en El gordo y la flaca porque las cuatro son muy especial. Tanya, Karina, Gelena y nuestra belleza Clarissa”.