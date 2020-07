Luto en la lucha libre mexicana, muere la madre de Konan por COVID-19

Hay luto en la lucha libre mexicana ya que murió la madre del legendario luchador Konan, la mujer fue víctima del COVID-19.

El periodista Dave Meltzer confirmó lamentable noticia y citó como fuente al propio exgladiador que fue una de las estrellas de la AAA.

La Sra. Vilma Moises Alfonso enfermó desde hace varias semanas y perdió la vida a finales de junio, de acuerdo a la noticia que el propio Konnan le dio al periodista, quien la difundió en Wrestling Observer Radio.

Esta muerte por el coronavirus no ha sido la única en el mundo de la lucha mexicana ya que también hace algunas semana murió el luchador Matemático II.

Cop a ppe mask based on my original mask at https://t.co/iTo4dDVeHl @TheRealDisco has one there too. He’s going to take credit for all of them. If you already got one post it and tag me and I’ll retweet it. pic.twitter.com/QNHVlw5s0l

— Konnan (@Konnan5150) July 4, 2020