“Nadie me había gritado así”: Jacky Bracamontes relata la terrible pelea que tuvo con su hija Renata

La conductora sufrió un fuerte altercado con la pequeña, tanto que dejaron de hablarse

Hace poco te comentamos que Jacky Bracamontes compartió las primeras clases de nado de sus dos hijas más pequeñas, Emilia y Paula. Las niñas no estaban muy interesadas al principio, pues preferían jugar con sus juguetes; Sin embargo, todo cambió cuando su papá, Martín Fuentes, se metió a la alberca para estar con ellas.

Ahora, la actriz contó para “Netas Divinas” uno de los peores episodios que ha vivido como madre durante la cuarentena.

“Mi Renata me hizo un berrinche terrible de tirada en el piso, me dijo: no quiero hablar contigo, no me hables. Te juro que nunca nadie me había gritado así. Le dije: no, la que no quiere hablar contigo soy yo, no me hables, no quiero hablar contigo porque así no se le habla a la gente”, dijo la conductora durante el programa.

Jacky contó que su hija tiene un carácter muy fuerte por el cual suele tener sus roces con ella. También admitió que su pequeña es muy noble, por lo que después de haber pasado un rato de su pelea, Renata fue a verla para disculparse.

Al final, la presentadora aseguró que terminó hablando con su hija para tratar de descifrar cuál fue el motivo de semejante rabieta. Aunque no pudo descifrar la razón, la famosa cree que podría ser por el confinamiento.