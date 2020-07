Un líder islámico pidió castigar a Florida con más casos de coronavirus

El polémico ministro religioso y activista político Louis Farrakhan aseguró que había pedido a Dios “convertir el estado de Florida en el epicentro del coronavirus”, según recoge una nota publicada por ADN Cuba.

¿Las razones? Quería que el virus actuara de forma violenta con este estado como forma de represalia por la implantación del embargo a Cuba por parte de las autoridades estadounidenses.

En el sur de la Florida, hay una gran comunidad cubana que, desde hace más de 50 años, ha ido instalándose en este país.

“Florida, ¿Te estás convirtiendo en epicentro del coronavirus?”, preguntaba el ministro religioso durante un discurso pronunciado el 4 de julio de acuerdo al diario digital. “Yo le pedí a Dios que lo hiciera”, aclaraba el hombre.

