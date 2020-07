¿Se salvarán del boicot? A Donald Trump también le gustan mucho los productos de Goya Foods

El presidente Donald Trump expresó hoy en Twitter su apoyo a Goya Foods, la empresa de productos alimenticios que enfrenta un boicot por parte de los latinos en Estados Unidos, después de que su consejero delegado, Robert Unanue, alabara como un “líder” al presidente Donald Trump.

“Estamos todos bendecidos (…) por tener un líder como el presidente Trump, que es un constructor. Y eso es lo que hizo mi abuelo, vino a este país a construir, crecer, prosperar. Tenemos un increíble constructor y oramos por nuestro liderazgo, nuestro presidente y nuestro país”, dijo este jueves Unanue, en la Casa Blanca.

Las palabras de Unanue, nieto de una pareja de inmigrantes españoles que abrieron una tienda de barrio en Nueva York en 1936, y crearon un imperio alimenticio internacional, corrieron como la pólvora entre la comunidad latina, su principal base de consumidores.

Miles de usuarios apoyaron el boicot este viernes en Twitter con etiquetas como #Goyaway (Goya lejos) o #BoycottGoya, entre ellos políticos demócratas como la congresista de origen puertorriqueño Alexandria Ocasio-Cortez, que ironizó: “Oh, mira, este es el sonido que hago al buscar en Google cómo hacer tu propio adobo”, en referencia a los productos para adobar que vende la marca.

Oh look, it’s the sound of me Googling “how to make your own Adobo” https://t.co/YOScAcyAnC

Julián Castro, excandidato presidencial demócrata y exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano en el gobierno de Barack Obama, señaló que los productos de Goya “han sido un básico de muchos hogares latinos durante generaciones” pero lamentó que Unanue “alabe a un presidente que villaniza y ataca maliciosamente a los latinos por beneficio político”.

.@GoyaFoods has been a staple of so many Latino households for generations.

Now their CEO, Bob Unanue, is praising a president who villainizes and maliciously attacks Latinos for political gain. Americans should think twice before buying their products. #Goyaway https://t.co/lZDQlK6TcU

— Julián Castro (@JulianCastro) July 9, 2020