Comienza la puja por comprar a los Mets: A-Rod y JLo presentaron su oferta pero no es la más alta

Después de muchos rumores y un entorno de incertidumbre en el medio deportivo por la recesión económica global a causa de la pandemia por el COVID-19, parece que ya no hay marcha atrás en el proceso de venta de los Mets de Nueva York, luego de que este jueves cerrara el periodo fijado por los propietarios del equipo para recibir ofertas formales interesadas en adquirir la franquicia.

El expelotero Alex Rodríguez y la cantante Jennifer López figuran en la lista de candidatos que intentan comprar a los Metropolitanos; sin embargo, no representan al grupo que más dinero le han ofrecido a la familia Wilpon, propietaria de la organización.

Alex Rodriguez and Jennifer Lopez are behind a group that has offered about $1.7 billion to buy Major League Baseball’s Mets, the New York Post reports https://t.co/OwUd2iaLzD

— Bloomberg (@business) July 10, 2020