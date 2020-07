¿Tu pollo queda seco y plástico? Fíjate si fue refrigerado por aire o por agua

La absorción de líquidos no favorece a una pieza tierna por dentro y con piel crujiente y dorada

La textura y sabor de tu pollo pueden verse afectados por el proceso con el que fue refrigerado, ya sea por aire o por agua.

La próxima vez que compres tu ave en el supermercado, revisa la etiqueta, si no lo específica, lo más probable es que haya sido por agua.

Si tu pollo ha absorbido agua no es que lo hayan inyectado con este líquido. Es agua es absorbida durante el enfriamiento donde se baja la temperatura a 40 °F de las aves sacrificadas en un tanque de agua fría clorada en movimiento.

No es poco habitual que un pollo declare en la etiqueta de 8 a 12% de retención de agua, explica el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

El enfriamiento rápidamente después del sacrificio de aves de corral es para evitar el crecimiento de patógenos bacterianos (como Salmonella) que pueden causar enfermedades transmitidas por los alimentos cuando se consumen.

Enfriamiento por aire

El enfriamiento por aire, puede demorar hasta tres horas. Funciona pasando las aves a través de varias cámaras donde circula aire frío purificado para enfriar la carne lo que no agrega humedad.

Ventajas del pollo enfriado por aire

Preserva el sabor de las aves. Los jugos naturales del pollo refrigerado por aire no se diluyen con agua y sales.

Textura. Dado que no se absorbe el exceso de agua la textura no se altera, lo que conduce a piezas de carne más sabrosas y tiernas, según The Kitchn.

Piel crujiente. La piel de un pollo enfriado con aire no está empapada o cargada de líquido, por lo que el pollo a la parrilla, asado o al horno puede obtener una piel crujiente y dorada.

El pollo refrigerado por agua puede encogerse y volverse gomoso. El agua absorbida en el pollo se evapora dejando carne seca que no adquiere condimentos o sabores fácilmente. Especialmente cuando está a la parrilla o asado.

Cocción más rápida. Al no absorber exceso de agua, el pollo refrigerado por aire se cocina más rápido, absorbe los adobos y condimentos mucho mejor.

Menor riesgo de contaminación cruzada. Los pollos refrigerados por aire se enfrían individualmente, por lo que hay muchas menos posibilidades de que las bacterias se propaguen entre los pollos.

Los pollos refrigerados por agua se sumergen en una piscina comunitaria.

El enfriamiento por aire es más amigable con el medio ambiente ya que se ahorran miles de millones de galones de agua.