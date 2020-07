El fútbol está de luto: Muere Jack Charlton, histórico jugador inglés y campeón del Mundial de 1966

Este viernes por la noche una trágica noticia sacudió al mundo del fútbol: Jack Charlton, hermano de Bobby e histórico campeón con la selección de Inglaterra en la Copa del Mundo de 1966, perdió la vida.

La noticia fue confirmada por la familia del exfutbolista a través de un comunicado.

“Jack murió pacíficamente el viernes 10 de julio a la edad de 85 años. Estaba en su casa en Northumberland, con su familia a su lado. Además de un amigo para muchos, fue un esposo, padre, abuelo y bisabuelo muy adorado. No podemos expresar lo orgullosos que estamos de la extraordinaria vida que llevó y el placer que trajo a tantas personas en diferentes países y de todos los ámbitos de la vida. Era un hombre completamente honesto, amable, divertido y genuino que siempre tuvo tiempo para la gente. Su pérdida dejará un gran vacío en todas nuestras vidas, pero estamos agradecidos por toda una vida de recuerdos felices“, se puede leer en la misiva.

"Jack died peacefully on Friday, July 10 at the age of 85. He was at home in Northumberland, with his family by his side."

Jack Charlton, a World Cup winner with England, has died aged 85.

➡ https://t.co/EkqgU3fSEi #bbcfootball pic.twitter.com/28NzsWKZVu

— BBC Sport (@BBCSport) July 11, 2020