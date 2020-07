Prepararían sorpresota: Liverpool haría millonaria oferta por el ‘Chucky’ Lozano

View this post on Instagram

Hacer lo que uno ama en ocasiones implica un esfuerzo que pocos conocen, que aquellos que disfrutan de un partido ni siquiera imaginan. Hoy encontré en tus palabras el reflejo casi exacto del costo de perseguir mi sueño. Me sorprendieron. En ellas encontré respuesta a muchas interrogantes que dan vueltas en mi cabeza. Tus palabras me sobrepusieron, me dieron aliento. Las tendré presentes cada vez que sea necesario. No sabes como deseo que tus predicciones se hagan realidad, seguiré trabajando con ganas para conseguirlo. Te agradezco mucho el haberme dedicado tu columna, hoy ha sido un buen día después de haberla leído. Un día más tranquilo y con la alegría de saber qué hay alguien que comprende mi momento actual. De todo corazón, muchas gracias. @garciaposti https://latinus.us/2020/02/11/lozano-o-raul-jimenez-el-dr-garcia-no-tiene-dudas-chucky-es-el-mejor-de-mexico/