21 hospitalizados en la sobrecogedora explosión del buque militar en San Diego

21 personas tuvieron que ser hospitalizadas este sábado después de que una explosión del buque militar USS Bonhomme Richard, ubicado en San Diego, provocara un estremecedor incendio en la embarcación.

Han contabilizado a toda la tripulación del buque afectado y todos han salido ya del barco de 840 pies de longitud. según un comunicado de las Fuerzas Navales de Superficie, Flota del Pacífico de Estados Unidos. 17 marineros y cuatro civiles tuvieron que ser trasladados a hospitales aunque las lesiones no ponen en riesgo sus vidas.

BREAKING – USS Bonhomme Richard on fire in San Diego. Reported an explosion on a deck below the waterline. https://t.co/iKm4IFyDJ0

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 12, 2020