Detienen a dos personas tras brutal golpiza a viejito latino para robarle

Dos personas están bajo custodia policial por presuntamente golpear brutalmente y robar a un anciano latino en Lancaster, California.

Roberto Flores López, de 82 años, fue atacado el miércoles en los baños del supermercado Superior Grocers, ubicado en East Avenue J, de la ciudad de Lancaster, al norte del condado de Los Ángeles.

Damaris Wade, de 22 años, y Tamika White, de 33, están acusado de romper la nariz y la mandíbula de Flores López y de dejarle varias fracturas tras la golpiza. El abuelo de 17 tuvo que ser atendido en cuidados intensivos.

La investigación policial apunta que Roberto fue al baño mientras su esposa esperaba en la fila para pagar. Una vez en el aseo de la tienda, un hombre le asestó varios puñetazos, le pateó las costillas y aprovechó el estado en el que lo dejó para robarle la cartera y huir. Según su familia, Flores López no tendría más de $20 dólares.

Lancaster Station Detectives asking for public’s help locating two named parties for alleged robbery of elderly man. Anyone with information regarding their whereabouts is asked to call our station at (661)948-8466.https://t.co/0uOKzmq5y5 pic.twitter.com/groVX8FEVk

— LASD Lancaster Stn. (@LANLASD) July 10, 2020