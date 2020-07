Agreden brutalmente a anciano de 80 años en el baño de un supermercado en Lancaster

La mañana del pasado miércoles un hombre de 80 años fue brutalmente golpeado en el baño de un establecimiento de la cadena Superior Grocers en Lancaster, California para ser robado.

La víctima fue encontrada por otra persona ensangrentado en el piso del baño cerca de las 8:30 de la mañana cuando la agresión fue reportada a la división de Lancaster del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles.

Elderly man assaulted during robbery at grocery store. Detectives are asking for the public’s help with more info! https://t.co/yZCIrLhJYN #LASD #AV411

El hombre, que fue identificado como Roberto Flores López, fue trasladado al hospital del Valle de Antílope y presentó diversas costillas rotas y heridas en el rostro. López estaba realizando compras de rutina con su esposa cuando fue al baño y donde un hombre lo atacó y lo robó.

Su hijo, Francisco Ordorico, informó que el hombre estaba recluido en terapia intensiva.

The search is on for the viscous suspect who left an 80 year old grandfather beaten & bloody in a grocery store bathroom.

It happened this morning at Superior Grocers in Lancaster.

Roberto Flores Lopez is in ICU with severe head and facial injuries.

11pm @ABC7 pic.twitter.com/gojfjcaVsA

— Leanne Suter (@abc7leanne) July 9, 2020