Erling Haaland, la nueva joya del fútbol mundial fue sacado a empujones de una discoteca

Ninguna estrella del fútbol está exenta de pasar un mal rato al calor de la noche o de unas copas de más y al noruego Erling Haaland, figura del Borussia Dortmund le tocó esta vez.

La fama y la fortuna normalmente nublan la vista de las jóvenes estrellas del fútbol mundial que cometen actos imprudentes bajo la sombra protectora de la fama y la fortuna, sin embargo no protegió joven noruego a quien sin importar de quien se trataba, sacaron a empujones de una discoteca en su natal país.

Haaland just got kicked out of the club in Norway😂 pic.twitter.com/AKI4IwrGJS

— Nikolai (@NRypdal) July 11, 2020