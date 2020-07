Renuncia escritor de Tucker Carlson, quien criticó a inmigrantes en Fox News: “Hacen que nuestro país sea pobre y más sucio”

Tucker Carlson, presentador de Fox News, es conocido por sus ataques constantes a distintos grupos raciales y étnicos, como los afroamericanos e hispanos, pero también por sus críticas a los inmigrantes, al considerar que hacen este país “más pobre y sucio”.

La mayor parte del discurso de Carlson no es cien por ciento propio, sino de sus escritores de “Tucker Carlson Tonight”, incluyendo el de mayor rango, Blake Neff, quien tuvo que renunciar tras acusaciones de comentarios racistas y sexistas en foros privados en internet.

La historia fue revelada por el periodista Oliver Darcy, experto en medios de CNN, quien reportó que Neff había estado utilizando un seudónimo para difundir escritos racistas y sexistas en un foro en línea, AutoAdmit. Tras el reporte, Neff renunció a Fox News.

En un análisis de The Washington Post sobre los reportes impulsados por Neff y respaldados por Carlson destacan los ataques a inmigrantes, a quienes se calificó de dañar al país y convertirlo más “sucio y pobre”.

“En cambio, nuestros líderes exigen que te calles y aceptes esto. Nos dicen que tenemos la obligación moral de admitir a los pobres del mundo, incluso si eso hace que nuestro país sea pobre, más sucio y más dividido”, indicó Carlson en su segmento de diciembre de 2018, en plena crisis migratoria por caravanas provenientes de Centroamérica.

We spend a lot of time talking about the threat to free speech. It’s not an academic question. If they can force you to shut up, they will. Here's their latest attempt. (PART 3) pic.twitter.com/TXiLJtoXzn

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) December 18, 2018