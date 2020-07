Karol G confirma que tiene COVID-19: “Es muy fuerte y sentimos miedo”

View this post on Instagram

Para los que me llamaron mentirosa, me acusaron de amarillista y de difamar, con ustedes @karolg confirma que tiene #covid_19 que la pasó muy mal, que está mejor. Y yo les confirmo, de paso, que soy periodista, investigo y defiendo la verdad #saludakarolg #karolg #soloparavalientes #lastopnews