Te contamos cómo está y que pasó con Anuel AA

Pese a que habría respetado la cuarentena con mucha consciencia en su departamento en Miami, Karlo G da positivo de COVID-19.

Aunque aún la artista no lo confirmó de manera pública, nos llamó la atención que este viernes pasado no hiciera entrevistas para promocionar la salida de su nuevo sencillo ‘Ay, Dios Mío’, algo que no es normal en ella. Aunque su equipo fue hermético ante la pregunta del por qué, y decidimos investigar.

Aparentemente los malestares del coronavirus habría impedido que hiciera entrevistas o algún video de promoción.

¿Qué fue lo que pasó? La cantante colombiana comenzó a sentirse mal y tanto ella como su pareja, Anuel AA decidieron hacerse el examen de COVID-19. Mientras Karlo G dio positivo, él dio negativo.

¿Cuáles fueron los síntomas que la llevaron a dudar? Habría comenzando a sentirse cansada, con dolores en el cuerpo, malestar general y falta de gusto y olfato.

Debido a que Anuel AA dio negativo en el test, por lo menos por el momento, una de las primeras medidas que habría tomado la pareja es alejarse físicamente. Karlo G se habría mudado a otro departamento cercano a pasar la enfermedad.

¿Cómo se contagió si respetó la cuarentena? Desde que la pandemia de coronavirus se desató habrían sido muy pocas veces la que Karlo G habría salido, una de ellas junto a su pareja en una presentación. Sin embargo, él aun sigue dando negativo. Pero en alguna de las pocas salidas, se habría contagiado, aunque no tenemos mayores detalles al respecto.

Si bien en las redes sociales le vemos publicando imágenes y videos en donde se la ve muy activa, investigamos y todo eso se trataría de material que tenía guardado y que estaría compartiendo para no preocupar a sus seguidores con su actual aspecto o si desaparece.

Nos comunicamos con el equipo de trabajo de Karlo G para confirmar la información de manera oficial y hasta el momento no hemos recibido respuesta. Esperamos su pronta mejoría.