Primos llegan a los balazos por discutir sobre una exestrella de la NBA y actual entrenador colegial

Una simple charla de baloncesto entre dos primos fue subiendo de nivel para convertirse en una acalorada pelea que terminó en un intento de asesinato por una discusión respecto a la exestrella de la NBA y actual entrenador colegial con los Tigers de Memphis, Penny Hardaway.

De acuerdo a la información publicada por el portal WREG de Memphis, con base al informe policial, se recibió una llamada de emergencia tras el altercado que involucraba a una persona herida de bala en el pecho, por lo que al llegar al lugar de los hechos la víctima pudo declarar que el agresor, su primo de nombre Tyrone Taylor, le disparó por discutir si Hardaway era un buen entrenador o no, en una situación que estuvo cerca de culminar en una tragedia.

One man charged with attempted murder after a dispute that began with an argument about Penny Hardaway

Yes that’s right…Penny Hardaway https://t.co/ndyma2bQwT

— Matt Jones (@KySportsRadio) July 12, 2020