Quería un trabuco: Ricardo Pelaéz confirmó que buscó a Carlos Vela y a Chicharito para regresar a Chivas

El directivo aseguró que le sorprendió que Javier Hernández haya negado el acercamiento con el Guadalajara

El director deportivo de las Chivas, Ricardo Peláez, se confesó en una plática que tuvo con Chivas TV, tras la presentación del calendario para el torneo Guard1anes 2020, y habló de los rumores que hay en torno al equipo.

El directivo fue frontal y a pregunta expresa, confirmó que tuvo un acercamiento con Carlos Vela para que jugara en el Rebaño, sin embargo no se pudo concretar.

“Sí lo busqué. Fuimos a Los Ángeles cuando platicamos con Uriel Antuna, hablé con él y su representante, tuvimos una conversación por Whatsapp. Él me dijo que en este momento parecía muy difícil por la gran actuación que estaba teniendo en la MLS, pero dejó las puertas abiertas para un futuro“, declaró.

Chicharito y Carlos Vela 🔝 La delantera que todo fan de Chivas 🐐 espera que un día se reencuentre de nuevo 🔴⚪ pic.twitter.com/CnCp5wfJKT — MedioTiempo (@mediotiempo) August 22, 2019

Asimismo, desmintió a Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien a su llegada al LA Galaxy aseguró que Chivas no lo había buscado para volver al equipo, situación que sorprendió a Peláez y al presidente del club Amaury Vergara, ya que sí platicaron con su agente.

“Sí lo busqué, y él en una entrevista dijo que no, me parece que hubo un error de comunicación con su representante. Incluso, cuando platiqué con Amaury Vergara nos vimos con extrañeza. Anteriormente a mi llegada, Mariano Varela ya lo había buscado. Yo entré en contacto con su representante y le dije que las puertas estaban abiertas y pasó el tiempo, pero quiero decirle a ‘Chicharito’ que sí lo buscamos. Fue en octubre“, aseveró.

Asimismo, Peláez Linares habló del caso de Víctor ‘Pocho’ Guzmán, jugador que había sido contratado por el Guadalajara para el Clausura 2020, pero dio positivo en una prueba antidoping, y comentó que tiene las puertas abiertas para regresar.

“No volverá porque no depende de nosotros, ya estaba aquí y está cumpliendo su castigo con FIFA, eso no quiere decir que no tiene las puertas abiertas para volver. En este mercado es prácticamente imposible porque no se ha levantado la sanción. Puede volver en cualquier momento“, apuntó.

Asimismo, dijo que Marco Fabián también tiene las puertas abiertas en Chivas y sí es una opción para regresar al Rebaño.

Te puede interesar

Rompe con la polémica: Chicharito pide que no lo comparen con Carlos Vela