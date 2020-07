El cierre en California ‘nos pega muy fuerte’

El incremento de casos por COVID-19 obliga a tomar medidas inmediatas en 30 condados; dueños de negocios se ven afectados

El gobernador de California, Gavin Newsom ordenó este lunes el cierre inmediato de decenas de establecimientos en 30 condados tras el repunte de casos de COVID-19 en el Estado Dorado.

En una conferencia de prensa, informó que bares, gimnasios, iglesias, salones de belleza, barberías, centros comerciales, oficinas que no realicen trabajos esenciales, cines, museos y otros centros de actividades familiares deberían cerrar a la brevedad con el objetivo de frenar el incremento de contagios y hospitalizaciones.

Se ordenó que los restaurantes también debían cesar el servicio en lugares cerrados, pero podrían seguir operando si tienen patios o espacios al aire libre para sus comensales. Además podrán continuar tomando órdenes para que sean recogidas en el establecimiento (take out).

“Estamos viendo un aumento en la propagación del virus, por eso nos corresponde a todos reconocer con seriedad que el COVID-19 no desaparecerá pronto, sino hasta que haya una vacuna o una terapia efectiva”, dijo el gobernador.

El estado reportaba hasta ayer 329,162 casos de COVID-19 y 7,040 muertes, además de un aumento del 28% en las hospitalizaciones en las últimas dos semanas. Solo el domingo se registraron 8,358 casos en el estado.

“Estamos volviendo a nuestra orden original de quedarse en casa con ciertas modificaciones, esto sigue siendo una enfermedad mortal”, agregó Newsom, quien aclaró que la nueva orden estatal entraría en efecto el mismo 13 de julio.

Entre los 30 condados afectados se encuentran: Los Ángeles, Orange, San Bernardino, San Diego, Santa Bárbara, Ventura, Riverside y Fresno, entre otros.

La noticia de Newsom llegó solo horas después de que el Distrito Escolar de Los Ángeles anunciara que los estudiantes no regresarán a las aulas cuando se inicie el año escolar en agosto.

Impacto en la comunidad

“Me acaba de pegar esa noticia. Mis clientes me están etiquetando [en redes sociales] con lo que dijo el gobernador y me entró mucha ansiedad”, dijo Mayra Cortez, una estilista independiente de la ciudad de Moorpark, en el condado de Ventura.

Para esta mexicana de 33 años de edad, la orden del gobernador llega para llenarla de preocupación e incertidumbre, ya que su esposo también se verá afectado.

“Mi esposo es barbero, entonces nos pega muy fuerte, porque él también es empleado independiente”, explicó Cortez.

“Nosotros dependemos de este dinero, yo no califiqué para el desempleo [porque] cuando uno tiene su propio negocio no tienes beneficios, tenemos que estar muy preparados, porque en mi caso sino tienes tus ahorros personales te la ves muy difícil”.

Ella alquila su estación de trabajo, que en promedio tiene un costo mensual entre los $700 y $1000 dependiendo de la ubicación del salón de belleza, a esto debe añadir la inversión de los productos que utiliza con sus clientes.

“Es mucho estrés en muchas formas, porque apenas tengo un mes que regresé y todavía no termino la primera ronda de la gente que no pude atender por la primera cuarentena”, explica.

“Es mucha presión, porque tenemos el estrés de los clientes pero también en lo personal, porque yo tengo familia, tenemos nuestra casa, los pagos y dependemos de esto”, confesó la madre de dos pequeñas de 11 y 3 años.

En los gimnasios la orden de volver a cerrar no fue una sorpresa, al menos así lo expresa Mario Flores, gerente de Esporta Fitness Club.

“Ya me imaginaba que podía volver a ocurrir por el incremento de los casos que hemos tenido California y no es tanta la sorpresa… Lastimosamente afecta mucho sobre todo a nuestros empleados y a las familias, ya se ha agotado el desempleo y no sé qué va a pasar ahora si nos toca descansarlas de nuevo”, expresó el salvadoreño de 44 años de edad.

La tasa de desempleo en California hasta mayo era de 16.3% muy por encima del 4.3% que se registro en 2019 en ese mismo mes.

Sobre el sentir de los clientes, Flores expresó que estaban un poco indignados por el nuevo cierre del gimnasio.

“Genera disgusto en las personas que tienen el ejercicio como un estilo de vida”, comentó. “Desde que se dio la conocer la noticia no dejan de sonar los teléfonos, hay mucho descontento por parte de los usuarios, porque para ellos el ejercicio es una terapia física y mental que los ayuda mucho”.

El gerente también expresó que muchos de sus usuarios se ven afectados porque necesitan asistir al gimnasio para mantenerse con buena salud.

“Acá recibimos personas que califican a través de sus seguros médicos, ya que sus doctores se lo han indicado”.

El gobernador no estableció el tiempo de duración de esta nueva orden, pero Flores considera que los empleados serán enviados a su casa.

“La corporación aún no ha informado sobre los lineamientos a seguir”, indicó.