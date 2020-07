Hillary Clinton advierte que Trump podría rechazar su derrota e irse de la Casa Blanca

La demócrata considera que el presidente culpará al voto por correo

La demócrata Hillary Clinton advirtió que Estados Unidos debe estar preparado para que el presidente Donald Trump rechace su derrota y se resista a salir de la Casa Blanca.

Agregó que incluso el mandatario republicano culparía al voto por correo para afirmar que hubo fraude en su contra.

“Bueno, creo que es un punto justo plantear… si pierde o no, si se irá en silencio o no. Y tenemos que estar preparados para eso”, dijo la exsecretaria de Estado a Trevor Noah en” The Daily Show”.

Clinton defendió el voto por correo, una forma que incluso el mandatario ha utilizado en varias ocasiones y recientemente en las elecciones primarias.

“Ha habido tantos estudios académicos y otros análisis, que señalan que es solo una afirmación inexacta y fraudulenta”, defendió Clinton sobre esa forma de sufragio.

Dijo que en el proceso electoral pueden ocurrir varias cosas, incluso una campaña de desinformación como la ocurrida en 2016, según el FBI

La demócrata consideró que los republicanos buscarán evitar que los votantes acudan a las urnas, especialmente en áreas donde los jóvenes y las minorías acuden.

“Quiero una elección justa. Si la gente vota y ellos, por cualquier razón, votan por Donald Trump, está bien. Lo aceptaremos, no felizmente”, reconoció.