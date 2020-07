Asesino del hermano de Serge Aurier se entrega a la policía y revela porqué lo mató

El asesino del hermano de Serge Aurier, Christopher, se entregó a la policía francesa la noche del martes.

El hermano de la estrella del Tottenham fue asesinado a tiros el lunes por la mañana en lo que, según los informes, fue una “disputa de amor”. El sospechoso se entregó a la policía menos de 48 horas después.

El hombre admitió que asesinó al joven de 26 años, según el medio francés L’Equipe.

French police have confirmed Serge Aurier's brother, Christopher, was shot dead in Toulouse on Monday morning, according to @Reuters pic.twitter.com/1uLZDW4F8l

— B/R Football (@brfootball) July 13, 2020