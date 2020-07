Entregarán alimentos gratuitos en Panorama City y Long Beach esta semana

El coronavirus sigue azotando el área metropolitana de Los Ángeles y sus alrededores por lo que las autoridades del condado siguen realizando esfuerzos para garantizar la seguridad alimentaria de los más necesitados en medio de la pandemia.

En ese sentido, se llevarán a cabo dos evento de entrega de alimentos gratuitos esta semana.

Este jueves 16 de se estarán entregando 80 libras de alimentos a al menos 2,500 familias necesitadas en Panorama City al norte de Los Ángeles. El evento empezará a las 9:00 de la mañana en el estacionamiento norte de Grace Community Church’s.

Together with @LALabor and @LAFoodBank , my #CD6 team and I will be hosting a Drive-Thru food pantry on July 16 at 9 AM for 2,500 families in at @GraceComChurch ’s parking lot on Roscoe Blvd. We will be taking all COVID19 precautions. Please share this info for those in need. pic.twitter.com/xcwRkJXqNX

Las familias recibirán productos enlatados, carnes y aves, productos lácteos, además de frutas y verduras.

Por su parte, el día viernes 17 se llevará a cabo otro evento de distribución de alimentos gratuitos en la ciudad de Long Bech.

Las familias que necesiten obtener alimentos deben asistir al Pacific Coast campus del Long Beach City College entre 9:00 a.m. y 12:00 p.m.

We have another drive-thru Food Giveaway coming up this Friday at @LBCityCollege. My office is hosting this event in partnership with @LongBeachCity, @LAFoodBank and LBCC to serve local residents in need.

If you or a loved one needs food, please stop by from 9 a.m. to 12 p.m. pic.twitter.com/JFvCuO6CeS

— Janice Hahn (@SupJaniceHahn) July 15, 2020