Evacuan hotel de California porque un huésped estaba haciendo bombas caseras

La tarde del pasado martes el Departamento del Sheriff del condado Orange, California recibió un llamado de un hotel en Lake Forest denunciando un altercado en una de sus habitaciones, pero al llegar las autoridades harían un inesperado descubrimiento.

Al llegar al hotel Staybridge Suites Irvine East/Lake Forest en la calle Orchard los oficiales se acercaron a la habitación en cuestión y lo que inició como un percance de violencia domestica terminó con el hallazgo de explosivos de fabricación casera.

Las habitaciones adyacentes al lugar del hallazgo fueron evacuadas inmediatamente y un equipo especializado de la división de explosivos del departamento del Sheriff entró a la habitación y recuperó multiples explosivos y diversas sustancias ilícitas para su fabricación.

OCFA is on scene at 2 Orchard in the City of Lake Forest on a report of a hazardous material in one of the rooms. We are evacuating the three story hotel and in Unified Command with OCSD.

— OCFA PIO (@OCFA_PIO) July 15, 2020