Trae el éxito en la sangre: Hijo de André Agassi y Steffi Graf es promesa del béisbol

Jaden Gil Agassi, a pesar de ser el hijo de dos grandes leyendas del tenis, Steffi Graf y André Agassi, no se dedicó al tenis, pero sí al deporte y todo parece indicar que es una gran promesa del béisbol.

A sus 18 años de edad, el joven ya tiene firmado un contrato para jugar en la Universidad del Sur de California y sueña con llegar a la MLB. Quienes lo han visto dicen que tiene talento en el deporte.

“Es un chico extraño y fuerte. Tiene un poder bruto“, mencionó sobre él un evaluador de un equipo de Grandes Ligas al sitio oficial de la MLB.

“Jaden Agassi, I really like what he had a couple years ago. His stuff is clearly there with a good frame. Another guy that I think is going to have draft implications for USC.” @ShooterHunt #ForNevadaByNevada pic.twitter.com/fvcvUTKhDJ

“Algo que me marcó de mis padres es su ética de trabajo. Es una bendición haber aprendido eso a tan corta edad. Valoro mucho lo que implica ser el mejor en algo”, expresó Jaden en una entrevista para el sitio de la liga de béisbol estadounidense.

Andre Agassi & Steffi Graf combined for 30 Grand Slams. Their son Jaden hopes to hit a few of his own (or maybe become an ace) in #MLB.

The 18-year-old 3B/RHP (who is committed to @USC_Baseball) brings his powerful bat and arm to the 2020 #MLBDraft class: https://t.co/bN5VZUfYVR pic.twitter.com/UmBQxsSqq4

— MLB Pipeline (@MLBPipeline) May 28, 2020