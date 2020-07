Brutal: La foto en “modo bestia” de Sergio Ramos que rompió el Internet

A unas horas de poder coronarse con el Real Madrid, el jugador presumió una impresionante figura

“Animal”, “León”, “Espartano”, “Monster”, “Estás hecho un lobo”, “Nunca te vi así”, fueron algunos de los comentarios que los seguidores de Sergio Ramos escribieron tras ver la foto más reciente que el defensor colgó en su cuenta de Instagram, donde muestra su figura con una musculatura muy marcada, a horas del partido en el que podrían conseguir el título de Liga.

La foto llegó a los 2.6 millones de Me gusta en Instagram, superando por más del doble el promedio de 1 millón de reacciones que el central recibe en sus publicaciones, y también se volvió viral incluso en otras redes, como Twitter.

En el texto que acompaña la imagen, el jugador manda un mensaje de aliento para su equipo y su afición, ante la cercanía de ganar el título número 34 para el club blanco, ya que simplemente con una victoria en su partido de este jueves contra el Villarreal se coronarían en La Liga, o incluso perdiendo y con un tropiezo del Barcelona obtendrían el mismo resultado.

“Es nuestro turno. ¡Vamos! It’s our turn. Let’s go for it! #HalaMadrid”, escribió el jugador.

En caso de ganar hoy, Ramos conseguiría su quinto título de liga, que se sumaría a cuatro Champions League, cuatro Mundiales de Clubes, cuatro Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y dos Copas del Rey.