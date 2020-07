La obsesión de Sergio Ramos: el motor que consiguió el título 34 para el Real Madrid

La inspiradora figura del capitán merengue fue el faro que guió al equipo para conseguir el campeonato

La obsesión de Sergio Ramos por ganar esta liga fue el motor del equipo merengue para conseguir este complicado e inusual campeonato, al menos desde que perdió el liderato una jornada antes del parón por la pandemia, el capitán se convirtió en lo más parecido a uno de los Avengers, un súper héroe que se puso el equipo al hombro y abrió paso para que consiguiera el título número 34.

También su leyenda se hizo más grande esta temporada, en San Sebastián superó a Ronald Koeman como el defensor con más goles en la historia de La Liga y ahora camina en solitario en ese rubro, de aquí al final de su carrera, que no se ve cercano si consideramos la impresionante forma física en la que se encuentra el capitán madridista.

Sergio Ramos (34 ans) en grande forme physique. 💪 📸 IG/ sergioramos pic.twitter.com/cbyLQTDROK — Actu Foot (@ActuFoot_) July 15, 2020

Cuando CR7 abandonó el equipo hace dos años, la duda fue inmediata ¿Quién será el cobrador oficial de penales ? Ramos la disipó de inmediato con su liderazgo e impresionante precisión.

Ahora, con los estadios vacíos, la figura de Ramos se sublima, no para de gritar los 90 minutos y no importa el sacrificio que haya que hacer para estar presente y contribuir en el triunfo, como jugar ante el Mallorca luego de salir lastimado dos días antes ante la Real Sociedad. No es la primera vez que losase, ya incluso en ocasiones anteriores ha postergado cirugías para no abandonar a su equipo o a la selección.

Ramos es probablemente el jugador más intenso del mundo, no da un solo balón por perdido, ni una jugada, ni un partido… incluso al minuto 93.

✓93:38" en Lisboa

✓93:28" en Trondheim Sergio Ramos es el Salvador merengue. RESPECT TOTAL. 👏👏👏 pic.twitter.com/hoBpWuK2HY — Andrés | Isaías (@HiperChip) August 9, 2016

Llegó al Real Madrid con 19 años como el primer gran fichaje español que hizo Florentino Pérez, acostumbrado en aquel entonces a contratar “galácticos” extranjeros cada verano. Ahora, en retrospectiva, es quizás el fichaje más especial que haya hecho.