¡Saluda al Campeón! El Real Madrid consiguió su título 34 de La Liga al derrotar al Villarreal

El Real Madrid consiguió los tres puntos que necesitaba matemáticamente para ser campeón de La Liga al derrotar al Villarreal 12-1 y conseguir su título número 34 a falta de una jornada por jugarse.

El francés Karim Benzema hizo buena la superioridad del Madrid en el minuto 28 de partido, aprovechando un error en la salida de balón del joven central marroquí Sofian Chakla, con un tanto que acerca al conjunto blanco al título de Liga.

