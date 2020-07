“No voy a dejar que cualquiera me venga a gritar”: Siboldi se defendió de Pizarro, Nahuel y Tuca Ferretti

La semifinal de la Copa por México entre Cruz Azul y Tigres terminó en vergonzosa bronca

El encuentro entre Tigres y Cruz Azul de la semifinal de la Copa por México dejó muchas emociones, pues la ‘Máquina’ fue capaz de dejar a un lado sus fantasmas y logró el pase a la final, aunque todo terminó en bronca.

De acuerdo a periodistas que cubrieron el partido, el portero de los felinos Nahuel Guzmán, presionaba a los jugadores de Cruz Azul en la tanda de penales, que terminó a favor de los ‘celestes’ por 4-3, por lo que el técnico Robert Dante Siboldi le gritó “Por que no te callas el orto”.

Tras la definición del encuentro, Guido Pizarro y Nahuel Guzmán encararon y retaron a Siboldi, mientras Ricardo ‘Tuca’ Ferretti los separaba diciendo que “dejaran a ese pendejo”.

🔥 🔥 🔥 terminó ardiente el Tigres vs Cruz Azul. Guido, Nahuel y futbolistas de la U alegaban que Siboldi se burló de ellos. Aquino también enojado. Tuca alegaba que Siboldi “no debe meterse en tenemos de jugadores” pic.twitter.com/HodSBe5VeH — Villarreal Villalbazo (@OmarVV9) July 16, 2020

Tras el “numerito” el técnico de Cruz Azul se defendió y dejó claro que no iba a permitir más insultos.

“No pasa nada, son cosas de la cancha y ahí se quedan. A raíz de los penales se suscitaron gritos y no me voy a quedar callado ante cualquiera que me venga a gritar“, declaró el estratega.

En un tono tranquilo y tratando de dejar a un lado la bronca, Siboldi indicó que son cosas del futbol.

“Simplemente fueron intercambio de palabras, pero es futbol y se queda en la cancha, no hay ningún problema. A nadie le gusta perder y estos partidos son así, no son amistosos, es la palabra, pero no tienen nada de amistosos”, indicó el uruguayo.

Al finalizar los penales, el técnico de los celestes agarró a Pizarro para hacer las paces, pero el argentino se negó, después Nahuel,que ya iba para el vestuario, salió a reclamarle a Siboldi, al final todo quedó en un roce de cancha. Les dejo nuevamente el video pic.twitter.com/9lXt355eSm — Julio ‘Profe’ Ibañez (@julioiba) July 16, 2020

Ya sobre el partido, el timonel celeste reconoció al rival y se mostró contento por el pase a la final de la Copa por México.

“Un partido muy parejo, un rival muy difícil, un gran equipo Tigres, un gran cuerpo técnico el que tienen, creo que fue un partido parejo que los goles cayeron a balón parado porque fue un partido muy parejo, muy cerrado”, apuntó.

Cruz Azul ya espera a América o Chivas que este jueves se enfrentarán en la semifinal de la Copa por México.

Te puede interesar:

“¡Siboldi, la concha de tu madre!”: Guido Pizarro reta al técnico del Cruz Azul