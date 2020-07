“¡Siboldi, la concha de tu madre!”: Guido Pizarro reta al técnico del Cruz Azul al término de la semifinal en la Copa por México

El mediocampista de los Tigres le recriminó al estratega uruguayo por burlarse de la derrota felina

A pesar de ser un torneo amistoso y de pretemporada rumbo al certamen “Guard1anes 2020” en la Liga MX, la primera semifinal de la Copa por México entre Tigres y Cruz Azul no solo dejó al conjunto celeste como el primer invitado al partido por el título, también provocó un conato de bronca.

Al término del encuentro en el Estadio de Ciudad Universitaria, el mediocampista de la UANL Guido Pizarro buscó al entrenador del conjunto cementero, Robert Dante Siboldi para recriminarle por burlarse de la derrota felina, en la que el propio jugador argentino tuvo impacto directo al fallar en la muerte súbita de la tanda de penaltis con la que el Cruz Azul se llevó el triunfo.

“¡Siboldi, la concha de tu madre!”, arremetió Pizarro en repetidas ocasiones retando al director técnico uruguayo. “Venir para afuera”, agregó el jugador retando al estratega, lo que provocó que el propio timonel de los Tigres, Ricardo ‘Tuca’ Ferreti, tuviera que a su vez gritarle a Pizarro y jalarlo de la camiseta para que se dirigiera hacia los vestidores.

🔥 🔥 🔥 terminó ardiente el Tigres vs Cruz Azul. Guido, Nahuel y futbolistas de la U alegaban que Siboldi se burló de ellos. Aquino también enojado. Tuca alegaba que Siboldi “no debe meterse en tenemos de jugadores” pic.twitter.com/HodSBe5VeH — Villarreal Villalbazo (@OmarVV9) July 16, 2020

“Son cosas de futbol que se quedan en la cancha. A raíz de los penales se suscitaron gritos y yo no me voy a quedar callado ante cualquiera que me venga a gritar, simplemente son intercambios de palabras que se quedan en la cancha, no hay ningún problema. A nadie le gusta perder y estos partidos son así, no son amistosos”, manifestó Siboldi después del incidente.

🔥🔥 Otra perspectiva de lo que ocurrió en el Tigres vs Cruz Azul. El Bomboro finaliza diciéndole a la prensa que grabó el altercado “les encanta”. Mucha boruca. pic.twitter.com/UmlkoHen1e — Villarreal Villalbazo (@OmarVV9) July 16, 2020

Para este jueves la Copa por México tendrá su segunda semifinal con la primera versión del Clásico mexicano entre Guadalajara y América después del paro provocado por la pandemia de COVID-19.

Te recomendamos:

Luis Fernando Tena, técnico de Chivas, dio positivo por coronavirus