Americanistas vuelven con el #FueraPiojo: de tres clásicos, no ganó ninguno y ya no lo aguantan

Una vez más los americanistas estallaron contra Miguel Herrera, ahora tras la derrota del equipo por 4-3 ante las Chivas en las semifinales de la Copa por México, donde se evidenciaron las carencias defensivas las Águilas.

A pesar de que el cuadro de Miguel Herrera intentó regresar tras verse superado en el marcador en dos ocasiones, sus errores les costaron caros y la afición se mostró molesta en las redes sociales haciendo tendencia el #FueraPiojo, tal como ocurrió en el partido en el que cayeron goleados 4-1 por el Cruz Azul.

El equipo del Piojo recibió ocho goles en sus dos últimos partidos, y de equipos que duelen, además empató 0-0 con Pumas, situación que los americanistas no están dispuestos a tolerar, sobre todo con el arranque del torneo Guard1anes 2020 a la vuelta de la esquina.

Antes le justificaban al Piojo que ganaba los clásicos:

Clausura 2020

Pumas 3 vs 3 America

America 0 vs 1 Cruz Azul

Copa GNP:

America 1 vs 1 Pumas

America 1 vs 4 Cruz Azul

America 3 vs 4 Chivas

Ahora ya ni los clásicos 🤬#FueraPiojo

— GIO 🦅 (@gioo_007) July 17, 2020