El Barça es un desastre desde que llegó Quique Setién: estas son las razones

La poca experiencia y los malos tratos del cuerpo técnico se vieron reflejados en la cancha

La temporada del desastre llegó al Barcelona. La temporada en que el equipo se fue en blanco y el Madrid le ganó la liga a Messi, sin Cristiano Ronaldo. La temporada en que se evidenciaron todos los errores de la directiva azulgrana y quedaron plasmados en la cancha. Leo ya no fue suficiente para taparlos.

En enero, la administración Bartomeu trató de dar un golpe de timón buscando a Xavi Hernández para el banquillo del equipo, el ex jugador se negó debido al contexto y mal momento para el cambio, pero los planes de despedir a Valverde se filtraron y al final, lo hicieron, pese a no tener sustituto.

Por alguna razón, Quique Setién parecía tener un buen perfil, un entrenador sin experiencia en manejar a estrellas con el ego de la dimensión de las que se encontró en el Barça y que había dirigido un par de buenos partidos en el Betis y Las Palmas… ah eso sí, se declaraba “cruyffista (¿y quién no?). El desastre se veía venir.

💥 Setién discutió con Messi en el vestuario de Balaídos. 😡 Al técnico no le gustó la actitud del argentino con Sarabia.#BeSoccer #Messi #Setién #FCBarcelona #LaLigahttps://t.co/lNwWQQUq2H — BeSoccer ES (@besoccer_ES) July 18, 2020

Los problemas comenzaron rápido, aunque tuvo un par de triunfos y de semanas con el beneficio de la duda, Setién comenzó a cambiar el sistema de juego una y otra vez, incomodando a los jugadores que de inmediato comenzaron a cuestionarlo internamente.

Perdió El Clásico contra el Real Madrid y el liderato, que después recuperó por un absurdo tropiezo de los blancos, eso le “tapó el ojo al macho” durante todos los meses del parón pero la verdad es que al equipo le faltaba muchísima intensidad desde su llegada. Cualquiera podía darse cuenta.

❗️ Ayer hubo otra reunión tensa en el vestuario del Barça Según Ràdio Barcelona, a Messi y a Suárez no le gustan las formas de Eder Sarabia y prefieren hablar directamente con Setién ✍️ @ffpolo https://t.co/8a5RN40Gam — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 29, 2020

La “filosofía” de Setién y su discurso, no ha permeado en los jugadores, no se lo creen. Es evidente que no está a la altura de la exigencia en un equipo que no tiene margen de error y una temporada sin títulos es, simplemente inaceptable.

Mención aparte merece la pésima relación del equipo con Eder Sarabia, asistente de Setién y de quien se dice, básicamente que es un neurótico y que la intensidad lo rebasa, ha tenido que pedir disculpas al equipo en más de una vez por sus malas formas. Los jugadores simplemente se han dedicado a ignorarlo.

💔 Divorcio total: Messi ignora a Eder Sarabia en una pausa de hidratación 🔵🔴 https://t.co/n7TMq4rF2H Vía #ElPartidazoDeMovistar — MARCA (@marca) June 28, 2020

La ruptura es más que obvia, Messi ha hecho las declaraciones más claras su carrera: “Hoy no nos alcanza para pelear por la Champions, pero tampoco ha dado para La Liga” o Luis Suárez lanzando el dardo respondiendo sobre los puntos perdidos en casa con un “hay que “preguntar a los entrenadores porque antes no pasaba”.

"Barcelona fue un equipo muy débil durante el año” declaró Leo Messi. Autocrítica. pic.twitter.com/85qIjl5kpf — SportsCenter (@SC_ESPN) July 16, 2020

Es un hecho que el Barça necesita un cambio en el banquillo y mantener a este cuerpo técnico, solo supondría un clavo más en la crisis del equipo azulgrana y sobre todo, una fuerte afectación más a la de su ya de por sí complicada relación con Leo Messi.