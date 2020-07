Aquí puedes ver el ataúd de Vanessa Guillén; es una obra de arte que celebra sus raíces y su pasión por el futbol

TEXAS – El funeral de la especialista Vanessa Guillén tendrá un toque muy especial y único.

El ataúd que se le ha fabricado a la militar fallecida en Edna, Texas es una obra de arte.

El dueño de la empresa Soulshine Industries, que se especializa en la fabricación de ataúdes con diseños personalizados, se dio a la tarea de crear algo que celebre con honor y orgullo la vida de Vanessa.

En una entrevista con FOX 26 Houston, Trey Ganem, mostró el ataúd que fabricó para Vanessa. El artista logró captar el orgullo de la soldado por sus raíces.

The Texas man who made the unique casket for Maleah Davis is gifting the family of Vanessa Guillen a one-of-a-kind casket for the Army specialist.​ https://t.co/OzsH2pp4AZ

— FOX26Houston (@FOX26Houston) July 21, 2020