“Claro que lo sufrí”: Grettell Valdez revela lo mal que la pasó tras su divorcio con Patricio Borghetti

La actriz tiene una fuerte razón para mantener una relación cordial con quien fuera su pareja

Tras haber sido esposos durante siete años y haber tenido un hijo juntos, Grettell Valdez y Patricio Borghetti se separaron en 2011. A pesar de haber sufrido por la separación, la famosa cuenta que ha logrado llevar una relación cercana con el padre de su hijo.

“Cuando me separé claro que me dolió. Sin duda, claro que es fuerte, claro que lo sufrí. Tenía a un bebé en la cuna de casi un año, me quería morir”, confesó Grettell en una entrevista para el programa “El break de las 7”.

A pesar de haber pasado momentos muy difíciles, la actriz cuenta que aprendió a convivir con su exesposo por su hijo, Santino, pues fue él quien promovió que la pareja de famosos tuvieran más contacto.

“Todo el mundo me pregunta o se sorprenden y me dicen:’yo no podría sentarme en la misma mesa con la pareja de mi ex. Yo creo que sí se puede”, confesó la famosa.

Ella misma menciona que todo es una cuestión de elección, pues no podía transmitirle sus frustraciones y su dolor al padre de su hijo, pues admite que estaría dañando al propio pequeño.