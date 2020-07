CMB entrega el cinturón de campeón a Bridger Walker, el niño que salvó a su hermana del ataque de un perro

La semana pasada se dio a conocer la historia de Bridger Walker, un niño de seis años de Cheyenne, Wyoming, que puso en riesgo su vida para salvar a su hermana menor del ataque de un perro.

El niño pudo salvar a la pequeña pero requirió más de 90 costuras, la mayoría de ellas en el rostro. Tras este acto heroico, el Consejo Mundial de Boxeo decidió nombrarlo como campeón honorario y prometió que le mandaría una réplica de un cinturón real. Algo que cumplió este martes.

En sus redes sociales, el CMB compartió una foto de Walker muy contento sosteniendo el cinturón.

AND THE NEW WBC CHAMPION OF THE WORLD, Bridger "The bravest man on Earth" Walker 🔝🔰 pic.twitter.com/cxQV5O3SNL

— World Boxing Council (@WBCBoxing) July 21, 2020