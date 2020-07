Será un pelotero infiltrado para YouTube: Pete Alonso portará un micrófono durante toda la temporada de Ligas Mayores

El primera base de los Mets de Nueva York y una de las figuras emergentes en todo el béisbol de las Ligas Mayores, Pete Alonso, será uno de los personajes a seguir en la temporada a comenzar el próximo jueves con la doble cartelera entre Yankees de Nueva York y Nationals de Washington, así como con Dodgers de Los Ángeles y Giants de San Francisco.

Y es que Alonso, además de llegar al 2020 con los reflectores de ser el Novato del Año en la Liga Nacional y ganador del Home Run Derby en la temporada anterior, ahora tendrá otra razón por la que los aficionados estén pendiente de su actuación en los diamantes, ya que durante toda la temporada estará portando un micrófono para el canal de YouTube de Las Mayores.

Según reporta el New York Daily News, este acercamiento les dará a los seguidores del béisbol una perspectiva más íntima del partido ya que permitirá escuchar las voces tanto del propio Alonso como de otros peloteros involucrados en diversas situaciones de los partidos

The Mets' best and chattiest player, Pete Alonso, will be mic’d up during games this season for a YouTube series@DeeshaThosar @NYDNSports writeshttps://t.co/TmLKUqdrfa

— New York Daily News (@NYDailyNews) July 20, 2020