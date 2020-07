Alejandro Sanz está de luto: fallece el padre de su exesposa Jaydy Michel y le rinde homenaje en redes

View this post on Instagram

Hay personas destinadas a conocerse y a quererse. Mi padre y el de @jaydymichel , el abuelo de mi niña Manuela, eran de ese tipo de personas. Ellos, en clave de humor, se hacían llamar “Tinto y Tekila”. Hoy, nos despedimos con pena y con la seguridad que estarán entre rumbas y rancheras allá donde estén. Ya te echamos de menos.