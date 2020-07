Ana Brenda Contreras sufre acoso racista de parte de ex empleado de Univision

"Lastima que naciste en Texas si no serías una ilegal más..."

Ana Brenda Contreras expuso a una sujeto que le mandó mensajes ofensivos en Instagram. La actriz de “Dynasty” y “La Que No Podía Amar” mostró las capturas de lo que le envió el periodista Rafael Tejero.

“Que oportunista eres, que lastima que naciste en Texas si no serías una ilegal más, sin Instagram y recogiendo tomates en el campo…“, fue lo que escribió Tejero.

Al recibir los mensajes deplorables, Contreras indagó en el perfil de la persona que se hace llamar “periodista americano”, de acuerdo a su bio de Instagram.

Tras buscar entre sus publicaciones, Ana Brenda encontró una foto de ella al lado del susodicho. Asimismo al parecer trabajaba en la cadena Univision en la area de noticias. En su perfil también aparece al lado de Jorge Ramos y la actriz Ariadne Díaz.

“Escribir por red social algo que no dirías en persona no lo hace OK y ese es el pan de todos los días“, escribió Ana Brenda después de exponer la hipocresía de Rafael Tejero. “Y para terminar, recoger tomates en el campo es un trabajo digno y esencial“.

