La policía retiró campamento de manifestantes que habían tomado plaza de la Alcaldía de Nueva York

Una línea de oficiales de policía de Nueva York con equipo antidisturbios despejó a los manifestantes que aún quedaban acampados en la zona adyacente al Ayuntamiento de Nueva York, esta madrugada.

Los oficiales comenzaron a empujar a los ocupantes restantes en City Hall Park hacia el norte, en sentido Foley Square, poco antes de las 4 a.m., reportó New York Post.

El jefe policial Raymond Spinella dijo a los periodistas que le arrojaron un ladrillo a un oficial, pero no resultó herido. Más allá, dijo, la operación “se realizó sin problemas”.

Siete personas fueron detenidas durante la operación, pero no fueron acusadas de inmediato.

Cerca de 70 personas, incluidos manifestantes y personas sin hogar, estaban acampadas en el área, informó ABC News.

El objetivo principal de la protesta “Occupy City Hall”, que comenzó el mes pasado retando el distanciamiento social, era exigir recortes de $1 mil millones de dólares al presupuesto de la policía de Nueva York.

Pero el campamento permaneció semanas después de que el Ayuntamiento aprobó la polémica medida, promovida por el alcalde Bill de Blasio y su esposa Chirlane McCray, en el auge de las protestas raciales por la muerte de George Floyd en Minneapolis y reformas al protocolo policial en todo NY desde la Asamblea en Albany.

“El departamento de policía ha monitoreado de cerca la situación en el parque desde su creación”, dijo Spinella esta mañana. “Sentimos que había llegado el momento de poner fin a la ocupación y permitir que los equipos de limpieza comenzaran el proceso de eliminar el graffiti”.

Agregó que el área estará cerrada durante semanas mientras se limpia en profundidad, en medio de la pandemia del coronavirus.

Los manifestantes también clamaban por proporcionar viviendas asequibles a la población, acotó CBS2 News.

Hace una semana, el 15 de julio, esa zona frente a la entrada al puente de Brooklyn fue escenario de una batalla violenta entre NYPD y manifestantes a favor y en contra de la policía.

BREAKING: A line of NYPD officers pushed the remaining Occupy City Hall protesters out of a month-long encampment next to City Hall this morning. https://t.co/PwWNv3JOAA

— Eyewitness News (@ABC7NY) July 22, 2020