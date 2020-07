Luka Modric minimiza la ausencia de Cristiano: “Estábamos convencidos de que seguiríamos ganando sin él”

El croata resaltó el trabajo en equipo del club

Dos años después de la salida de Cristiano Ronaldo, el Real Madrid logró coronarse campeón de la Liga, algo que no conseguía desde 2017. Tras la salida de CR7, los merengues fueron duramente cuestionados sobre si podrían mantener la calidad de juego que con el lusitano, algo que para Luka Modric nunca estuvo en duda.

En una entrevista con el medio croata Sportske Novosti, el 10 del Real Madrid levantó la polémica al declarar que pese a la importancia de Cristiano para el equipo, estaban convencidos que seguirían ganando sin el portugués.

SVJETSKA EKSKLUZIVA: Legenda Luka Modrić za SN otvoreno progovara o karijeri, Zidaneu, bratu Ramosu…, ali i što ga je posebno zasmetalo! Posted by Sportske novosti on Tuesday, July 21, 2020

“No hace falta discutir lo importante que fue Cristiano para el Madrid, pero debo decir que no nos agobia el hecho de que él no esté allí en el sentido de que no podremos tener las mismas ambiciones. Estábamos convencidos de que seguiríamos ganando sin él porque, independientemente de la fuerza del individuo, el equipo siempre está por encima de todo y la fuerza es más fuerte”, declaró Modric.

Por último, el ganador del balón de oro en 2018 declaró que el Real Madrid podría haber conseguido más títulos los últimos años, pero algunas veces les faltó un mejor juego: “Definitivamente deberíamos haber tenido más títulos nacionales porque jugamos algunos campeonatos de una manera torpe. Pero bueno, sea lo que sea que haya pasado, uno debe disfrutar el presente y puede influir en lo que sigue”.