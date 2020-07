Un hispano robó más de 12 carros entre marzo y junio en Los Ángeles

Gracias a la política de fianza cero que estaba vigente en California, un hombre de Huntington Park, un vecindario al sur de Los Ángeles, robó más de 12 carros entre marzo y junio tras quedar libre en repetidas ocasiones.

Pero después de haber gozado y abusado del beneficio de evitar la cárcel, la Fiscalía de Los Ángeles anunció hoy que ha presentado un total de 14 cargos en contra José Enrique Esquivel de 24 años en cuatro casos diferentes.

Meet Jose Enrique Esquivel. He was arrested and released over a dozen times during Los Angeles' COVID-19 "zero-bail" order. https://t.co/VIySxlakMz pic.twitter.com/poVQuqhLnH

— Breaking911 (@Breaking911) July 22, 2020