Reportan récord de carros robados en Los Ángeles durante el último trimestre

La organización Crosstown LA presentó un análisis que demuestra un dramático incremento en el número de autos robados en las calles de Los Ángeles durante la pandemia del coronavirus.

El análisis, que utilizó los datos del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), afirma que durante el segundo trimestre del año los robos de autos aumentaron casi 58% con respecto al mismo periodo del año pasado.

