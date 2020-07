California sacrificará a 3.2 millones de truchas por la presencia de una bacteria

El Departamento de Pesca y Vida Salvaje de California informó que diversos criaderos de truchas del este de la Sierra y en el sur del estado, han estado luchando contra una bacteria que ha infectado a 3.2 millones de truchas.

Los criaderos Mojave River Hatchery, Black Rock Hatchery y Fish Springs Hatchery, han sido afectados por la bacteria Lactococcus garvieae y a pesar de que han estado en cuarentena por más de un mes con patólogos y personal de los criaderos tratando de recuperar a los peces, la eutanasia es inevitable.

Bacterial Outbreak Forces Euthanization of Fish at Three Southern California Hatcheries https://t.co/EtlelCZQqj

— California Department of Fish and Wildlife (@CaliforniaDFW) July 20, 2020