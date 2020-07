Inauguran nuevo refugio para mujeres en situación de calle

Una nueva instalación del programa Bridge Home se inauguró en el área del valle de Los Ángeles, específicamente en la ciudad de Sylmar, y tiene la capacidad de albergar hasta 85 personas sin hogar.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, estuvo presente en la inauguración del nuevo centro destinado a atender solo a mujeres que están en situación de calle.

We will keep acting with urgency to bring our unhoused neighbors under a roof. A Bridge Home shelters like this new one in the Valley will help each resident access counseling, health care, support to find permanent housing, and more. pic.twitter.com/8o89U8WDjo

— MayorOfLA (@MayorOfLA) July 20, 2020