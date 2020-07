La ciudad de Santa Ana lidera el contagio de coronavirus en el condado de Orange

Son los trabajadores esenciales los de más riesgo en uno de los condados más conservadores del estado.

En un significativo aumento de infecciones del coronavirus COVID-19 en el condado de Orange, el lunes se reportó que hay 30,000 contagios y 493 muertes. Para la preocupación de muchos, la ciudad de Santa Ana—que es un 80% latina—lidera los contagios con 5,610, según reportó la agencia de atención médica del condado de Orange.

Expertos revelan que en muchas ocasiones los contagios son inesperados sobretodo con las personas que se ven obligadas a salir a trabajar durante la pandemia. Son los trabajadores esenciales que laboran en supermercados, hospitales, restaurantes, cuidado de personas y limpieza, entre otros.

Entre estos trabajadores, se encuentra el hijo de Delia Salazar, un joven de 20 años que la semana pasada fue diagnosticada positivo al COVID-19.

Salazar, quien reside en la ciudad de Santa Ana, dijo que su hijo trabaja en una tienda departamental y la semana pasada él y siete compañeros de la tienda dieron positivo en sus pruebas.

Para Salazar, el hablar de su hijo le causa un nudo en la garganta, ya que en la familia no se esperaban que esto pudiera suceder.

“Nosotros pensábamos que éramos cuidadosos, pero cuando lo ves de cerca [el contagio] ves que es muy diferente”, dijo Salazar.

Aseguró que todos los días cuando su hijo llegaba del trabajo se bañaba para asegurarse de no contagiar a la familia.

No obstante, esto fue imposible y ahora él esta en cuarentena con sus compañeros de trabajo en el apartamento de uno de ellos. En casa de Salazar, ella, su esposo y sus hijos de 11 y 18 años voluntariamente decidieron aislarse por lo menos hasta el sábado, fecha en que tienen su cita para hacerse la prueba del coronavirus.

Salazar aseguró que ninguno en la familia ha desarrollado síntomas del coronavirus, pero no quieren exponer a nadie afuera. Añadió que hasta el momento el problema más grave que enfrentó su hijo fue de dos días con alta temperatura, pero se recuperó sin tener que ir al hospital.

El doctor José Mayorga, director ejecutivo de los centros familiares UCI Health, con localidades en Santa Ana y Anaheim, dijo que la situación de los trabajadores esenciales es muy difícil ya que se ven obligados a salir de sus hogares todos los días.

“Y eso creo que es el desafío principal porque, a diferencia de otras personas, quienes pueden trabajar de forma remota, los trabajadores esenciales son clave para continuar con la economía”, dijo el doctor Mayorga.

No obstante, esta situación los expone al virus constantemente. El doctor contó que uno de sus pacientes trabajaba en una tienda de comestibles y pese a que él usaba máscara para protegerse, era difícil reforzar la regla en la tienda. Hasta el momento el empleado no ha sido infectado, pero aseguró que esta constantemente expuesto al contagio.

Se estima que los dos centros UCI Health atienden alrededor de 22,000 pacientes de los cuales, el 85% son latinos y el 90% son pacientes con Medi-Cal.

“El 90% de nuestros pacientes son de los más pobres”, dijo el doctor.

La clínica de Santa Ana tiene un servicio de pruebas del COVID-19 en vehículo y el doctor Mayorga dijo que, la semana pasada solamente, los resultados demostraron que el 37% salieron positivos.

“Esto es más de una de cada tres personas,” dijo el doctor. “Y hace poco más de tres semanas los resultados positivos eran de solo el 12%”.

Otro problema que enfrentan las familias en comunidades como Santa Ana es que familias numerosas tienden a vivir en departamentos pequeños o casas con poco espacio.

“Entonces, la capacidad de la distancia social es muy desafiante”, dijo el doctor Mayorga. “Aun así, los alentamos a que al menos intenten aislarse de una determinada parte de la casa, utilicen una máscara y se aseguren de que la casa tenga una buena ventilación, así que abra las ventanas”.

Enfrentando la situación

El concejal de Santa Ana, Vicente Sarmiento, dijo que están muy preocupados al ver los últimos números de contagios. Indicó que el condado de Orange no estaba revelando las infecciones por área.

“Hace como dos semanas comenzaron a hacerlo”, dijo el concejal. “Exigimos que nos dieran detalles mas exactos porque los latinos tienen los porcentajes mas altos”.

Sarmiento dijo que una vez que se revelaron los números se dio a conocer que Anaheim y Santa Ana lideran estos alarmantes contagios.

No obstante, el concejal expresó que la gente todavía tiene miedo de hacerse las pruebas del coronavirus, ya sea por la falta de seguro médico, la falta de dinero o el estatus legal.

Es por eso que él planea proponer que durante la próxima ayuda federal que reciba Santa Ana, unos $28 millones aproximadamente, se inviertan por lo menos de $6 millones a $7 millones en localidades para hacerse las pruebas.

También quiere que haya más ayuda financiera para apoyar a las personas, sin importar el estatus migratorio, para pagar su renta como ya se hizo en el mes de mayo.

Adicionalmente, y concordando con los datos del doctor Mayorga, el concejal Sarmiento dijo que es importante poner más atención a los residentes que viven en hogares con múltiples familiares.

“Si hay preocupación en las familias, me han dicho, pero también la necesidad es alta. Nuestras familias no tienen ahorros, ni beneficios y muchos no califican para ayuda federal”, dijo Sarmiento. “Se ven obligados a salir a trabajar”.

Sarmiento dijo que otra forma de enfrentar este problema en los hogares con mucha gente, es asignar una cantidad de dinero federal para que la ciudad pueda rentar cuartos de hoteles y los infectados en hogares numerosos puedan aislarse en estos cuartos quitando del peligro a sus familias.