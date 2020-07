Brecha entre periodistas de las minorías y blancos va en aumento

Cada vez se hace más grande en los medios en inglés de todo el país, dicen expertos

La falta de representación e integración latina y las minorías en todas las áreas de las redacciones de los medios en inglés en el país es un problema generalizado, dijo el doctor José Luis Benavides, profesor y creador del programa de periodismo en Español de la Universidad Estatal de California en Northridge (CSUN).

La definición de la cobertura es monocultural y pasa por un filtro blanco que indica una preferencia racial y ofrece una visión distorsionada y negativa de las comunidades latina y negra, señaló el académico.

Tan pronto se enteró de la carta abierta que los periodistas latinos del diario Los Angeles Times enviaron a su propietario y a los editores, en la que exigen mayor representación en su sala de redacción, el profesor Benavides preparó su propia misiva y la envió a Patrick Soon Shiong, el multimillonario dueño del medio angelino.

“Con base en los datos del censo estadounidense y de ASNE (Sociedad Americana de Editores de Noticias), la brecha entre el porcentaje de periodistas considerados minoritarios en las salas de redacción y la población considerada minoritaria en el país en vez de reducirse, incrementó casi 10 puntos porcentuales entre 1980 y 2017”, dice en la carta.

En entrevista con La Opinión, el doctor Benavides precisa que en 1980, la disparidad entre los blancos y las minorías, era de 15.54%; y para 2017 aumentó a 24.95%.

“En vez de disminuir ha ido creciendo”, señala.

Si bien en los años 80, algunos medios en inglés comenzaron a publicar periódicos en español, observa que solo lo hicieron como estrategia de marketing en áreas nuevas, pero nunca les dieron prioridad, y a sus reporteros los han tratado como periodistas de segunda clase.

Y recuerda que en 1978, los editores de los medios en inglés anunciaron un plan de paridad para el año 2020 con la meta de incluir distintos grupos de las minorías. “Cuando se acercaba el 2020, se dieron cuenta que no iban a cumplir, y decidieron posponer esa paridad para el 2026”.

Abatir la brecha entre periodistas blancos y de las minorías, es una meta que el doctor Benavides duda mucho que se pueda alcanzar por la gran crisis en la que están inmersos los periódicos.

Sin embargo, estima que en términos de negocios, no tiene sentido mantener ese filtro blanco en las redacciones.

Como prueba de ello, cita al doctor David Hayes-Bautista quien en una entrevista reciente dijo que “los latinos en los Estados Unidos son la octava economía más grande del mundo”.

Inspiración para todos

Rebecca Aguilar con casi 40 años de trabajo como periodista, ex vicepresidenta de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ), creadora del grupo Latinas in Journalism en Facebook y representante de las minorías en la Sociedad de Periodistas Profesionales (Society of Professional Journalists), dice que a veces los jefes no toman en serio a los periodistas latinos.

El problema es que, “si nos vamos a quejar, estamos arriesgando nuestro trabajo”.

Y cuestiona duramente la falta de representación latina en el diario L.A. Times: “Estoy enojada. ¿Qué les pasa a los dueños? Estos reporteros han trabajado duro ¿Por qué no tienen un latino en el equipo de investigación y en otras áreas importantes de cobertura?”.

Y añade que cuando a los jefes se les cuestiona, siempre tienen una excusa. “ Las he escuchado desde 1981. Se hacen tontos. Muchos de esos jefes son gente de color que se olvidan de sus raíces”, dice.

Su mayor deseo es que el grupo de periodistas latinos de Los Angeles Times que alzaron sus voces, inspiren a otros grupos de las minorías.

“Y dónde está la NAHJ en todo esto. Su posición debe ser defender y proteger a sus miembros, y exigir que no traten a los periodistas latinos como ciudadanos de segunda. ¿Cuándo se van a sentar a hablar con el Times para ver qué acciones van a empezar a tomar?

Rebecca sostiene que la falta de representación latina en los medios en inglés no va a cambiar hasta que los reporteros no tengan miedo de hacer sacrificios y cuando dejen de quejarse en silencio. “Yo nunca me calle, me quejé y por eso me corrieron”, dice.

NAHJ calls on @latimes leadership to act on the critical demands of Latino & Black journalists. During a recent historic hiring spree of 168 people, only 29 Latinos were brought into the company.#SomosLAT #MoreLatinosInNews@DrPatSoonShiong @NPearlstine @kyoshino @LATimeskraft — NAHJ (@NAHJ) July 21, 2020

La Opinión contactó a Hugo Balta, líder de la NAHJ para saber qué acciones específicas van a emprender, y nos pidió ver el Twitter que publicaron el 21 de julio cuando salió publicada la carta abierta de denuncia de los reporteros latinos de Los Angeles Times.

“La NAHJ llama al liderazgo de @latimes a actuar en las críticas demandas de los periodistas latinos y afroamericanos. Durante las recientes contrataciones de 168 personas, solo 29 latinos fueron llevados a la compañía”.

Reclutamiento injusto

El profesor Benavides dijo al Times en la carta que les dirigió, que las universidades públicas de la región pueden ayudarlos a reclutar a talentosos aspirantes de las minorías.

“El hecho de que solo 10 de los 250 pasantes del programa METPRO del Times hayan estudiado en un campus de la Universidad del Estado de California (CSU) es producto de presuposiciones de clase y raciales que son parte de casi todos los sistemas de meritocracia que se crean con la pretensión de ser neutrales”.

Añade: “La mayoría de las métricas utilizadas para decidir quién merece un lugar en este programa de reclutamiento minoritario del Times son muy efectivas en seleccionar estudiantes con antecedentes más privilegiados que en identificar estudiantes con conocimiento de comunidades de color y un mayor potencial para ser periodistas efectivos en una sociedad multirracial.

“La falta de estudiantes del sistema CSU en el programa METPRO también es un reflejo de la cobertura de noticias de educación superior del Times, la cual favorece a las escuelas públicas y privadas de élite sobre los sistemas de CSU y de Universidades Comunitarias, que por lo general no se cubren o se retratan de manera negativa o estereotípica”.