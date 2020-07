Periodistas latinos de L.A. Times exigen más representación

Más de 60 periodistas latinos del diario Los Angeles Times exigieron a través de una carta abierta una mayor representación latina en su sala de redacción.

La petición es parte de una campaña iniciada por los empleados latinos agrupados en el Caucus Latino de su sindicato L.A. Times Guild, y dirigida al multimillonario propietario Patrick Soon-Shiong quien compró este diario en 2018.

“En la sala de redacción hay más de 500 empleados, pero únicamente somos 65 latinos, el 12.9% , cuando casi el 50% de la población del condado de Los Ángeles es latina”, dijo Esmeralda Bermudez, quien ha sido reportera de L.A. Times por 12 años.

“No vivimos en Montana o Idaho sino en Los Ángeles con una comunidad bella, grande, complicada y diversa, y cualquier negocio que venda carros o periódicos, debe tener una diversidad no solo racial sino económica, educativa y geográfica”, señaló la periodista.

Comentó que siempre se ha querido comparar a Los Angeles Times con el New York Times o el Washington Post para saber qué bien la están haciendo, pero consideró que la única regla de comparación debe ser la propia comunidad angelina.

En la carta abierta, los periodistas latinos señalaron que la mayor parte de su historia, Los Angeles Times “ha cubierto a la comunidad latina de manera deshumanizante, pintándonos como criminales o simplemente ignorándonos”.

Lo que es más, aseguraron que El Times ha insultado a los mexicanos llamándoles espaldas mojadas; y a los inmigrantes indocumentados, les ha dicho ilegales.

Además de abogar por la invasión a los países latinoamericanos y denigrar a los centroamericanos que buscaban refugio durante el éxodo de los 80.

Incluso hoy en día, mencionaron que El Times continúa fallando al no reflejar en personal y cobertura, una región en la que uno de cada dos residentes es latino.

“Han descuidado el servir a quien debe ser su más grande audiencia”.

Hicieron ver en la carta abierta que por décadas han pedido a sus directivos contratar más latinos, promoverlos y hacerlos editores, pero no han tenido respuesta.

De los 109 editores y gerentes, solo 11% son latinos.

Today nearly 80 Latino staffers at the @latimes sent a letter to our owner and managers demanding a newspaper that truly reflects our community, which is half Latino, and gives equal opportunities to Latino staffers. #SomosLAT Read @LATCaucus letter here: https://t.co/7RmMcgesVt pic.twitter.com/0uWQ3Ufh2C

— L.A. Times Latino Caucus (@LATLatinoCaucus) July 21, 2020