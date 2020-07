Hasta $2,000 dólares de multa para los que no usen tapabocas en Glendale

El pasado martes 21 de julio, el Concejo Municipal de la ciudad de Glendale, California aprobó una orden que permite a la Policía multar a las personas que no usen tapabocas cuando están en lugares públicos.

On Tuesday, July 21, 2020, the Glendale City Council affirmed the imposition of fines for those who do not comply with the Public Order to wear a face covering. Read more: https://t.co/1CDSSBqtzI#MyGlendale pic.twitter.com/iRTqjI1R7n

