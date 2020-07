Karen de Los Ángeles ataca a repartidor de comida por ser negro y no lo deja hacer su trabajo

La mujer, que aun no ha sido identificada, impidió a un hombre entrar al edificio para realizar una entrega a domicilio con una actitud repudiable

Un joven repartidor de comida que trabaja para la compañía Postmates tuvo un momento amargo cuando se disponía a realizar una entrega en el vecindario de Westwood, en Los Ángeles.

Durante el hecho, que registrado grabado en vídeo, se aprecia a una mujer blanca de avanzada edad diciéndole cosas al joven afroamericano como, “no me gustas, no vas a entrar a aquí”.

La mujer se plantó enfrente de la puerta e impidió el paso del repartidor a pesar de que el joven contactó a su cliente a través del intercomunicador del edifico. Jordan, quien estaba siendo acosado por esta mujer, mantuvo la calma y no cayó en provocaciones.

El hecho se registró el pasado miércoles en Los Ángeles.