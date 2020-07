¿Realidad o ficción? Óscar de la Hoya habla de regresar al ring nada menos que contra Canelo Álvarez

El "Golden Boy" no tiene una gran relación con la superestrella del boxeo a la que promueve

Tal vez un poco celoso por el inminente regreso de Mike Tyson al ring, el legendario excampeón mundial y promotor Óscar de la Hoya ha estado hablando en entrevistas acerca de llevar a cabo su propio retorno al boxeo a los 47 años de edad.

En una de esas entrevistas, el “Golden Boy” dejó abierta la posibilidad de que su regreso al ring sea nada menos que contra Saúl “Canelo” Álvarez, la superestrella mexicana que el propio De la Hoya promueve.

“¿Es posible De la Hoya-Canelo en 2021?”, le preguntó Chris Mannix, de Sports Illustrated, a De la Hoya en un podcast.

“No lo sé”, respondió De la Hoya un poco sorprendido por la pregunta. “Estoy loco, pero no tan loco”.

Pero luego la leyenda del Este de Los Ángeles, compuso: “Canelo es un peleador maravilloso. Él es el mejor, el campeón libra por libra. Pega como una mula. No lo sé Chris, me estás aventando al fuego aquí, pero ése es un reto que… ¿Sabes? Yo nunca le he huído a nadie, pero tendremos que esperar y ver”.

De la Hoya, quien se retiró luego de recibir una paliza de Manny Pacquiao en 2008, no ha tenido una muy buena relación con Álvarez desde hace algunos años, con el pelirrojo guardando mucho su distancia e incluso acusando al mexicoamericano por desleal.

No obstante, De la Hoya ha apretado los dientes y se ha guardado su orgullo para poder hacer que la relación de negocios con Álvarez prosiga.

“Canelo”, que recién cumplió 30 años de edad, volverá al ring en septiembre, con su rival a punto de ser confirmado.

De la Hoya asegura que ha estado entrenando fuerte en Pasadena y que en septiembre tomará la decisión sobre regresar o no al ring.

Hace unos días Julio César Chávez dijo que pelearía contra él en Tijuana, pero el “Golden Boy” no se ha manifestado al respecto.

